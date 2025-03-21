Омичи больше не узнают, сколько человек заболело коронавирусом

Последний раз Управление Роспотребнадзора по Омской области давало сводку заболеваемости за период с 10 по 16 марта. Однако там была отражена информация по ОРВИ в целом. Показатель составил 88,97 на 10 тыс. населения, что на 14,61% выше эпидемического порога заболеваемости.