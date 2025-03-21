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Омичи больше не узнают, сколько человек заболело коронавирусом

Еженедельные сводки о заболеваемости больше не будут публиковаться.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о прекращении публикаций данных о заболеваемости COVID-19 в разных регионах России. Раньше они публиковались в еженедельном режиме на портале Объясняем.рф.

Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что вирус перешел в разряд обычных сезонных заболеваний и ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Однако данные о заболеваемости продолжит в оперативном режиме мониторить Роспотребнадзор.

Последний раз Управление Роспотребнадзора по Омской области давало сводку заболеваемости за период с 10 по 16 марта. Однако там была отражена информация по ОРВИ в целом. Показатель составил 88,97 на 10 тыс. населения, что на 14,61% выше эпидемического порога заболеваемости.