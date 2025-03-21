Канатная дорога Нижний Новгород — Бор получит 56 новых кабинок

56 новых кабинок для канатной дороги Нижний Новгород — Бор прошли приемку. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем в социальных сетях.
Экспертиза оборудования была проведена автономной некоммерческой организацией «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области».
Монтаж новых кабинок начнется в начале апреля. Все работы планируется завершить к майским праздникам. В этот период движение по канатной дороге будет приостановлено.
Для удобства пассажиров в период модернизации будет увеличено количество пригородных поездов и автобусов на маршрутах, соединяющих Бор с Нижним Новгородом.
Ранее сообщалось, что обслуживание канатной дороги Нижний Новгород — Бор обойдется в 200 млн рублей.