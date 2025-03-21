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Канатная дорога Нижний Новгород — Бор получит 56 новых кабинок

Все работы планируется завершить к майским праздникам.

Источник: Время

56 новых кабинок для канатной дороги Нижний Новгород — Бор прошли приемку. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем в социальных сетях.

Экспертиза оборудования была проведена автономной некоммерческой организацией «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области».

Монтаж новых кабинок начнется в начале апреля. Все работы планируется завершить к майским праздникам. В этот период движение по канатной дороге будет приостановлено.

Для удобства пассажиров в период модернизации будет увеличено количество пригородных поездов и автобусов на маршрутах, соединяющих Бор с Нижним Новгородом.

Ранее сообщалось, что обслуживание канатной дороги Нижний Новгород — Бор обойдется в 200 млн рублей.