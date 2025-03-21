Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололеде.

Минтранс Башкирии опубликовал прогноз на неблагоприятные погодные условия в субботу, 22 марта. По данным ведомства, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, по северу до умеренного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем 0,+5°.