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Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололеде

Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололеде.

Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 52% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Башинформ

Минтранс Башкирии опубликовал прогноз на неблагоприятные погодные условия в субботу, 22 марта. По данным ведомства, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, по северу до умеренного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем 0,+5°.

На отдельных участках дорог возможны гололедица, местами дымка, видимость может ухудшиться до 1−2 км.