Минобразования раскрыло новшества приема в первый класс в Беларуси с 2025

Министерство образования назвало новые условия приема детей в первый класс в Беларуси.
Известно, что изменения коснутся как родителей, которые живут в закрепленных микрорайонах, так и тех, кто планирует записать своих детей на свободные места.
Одно из главных новшеств — пересмотр микрорайонов, которые закреплены за учреждениями образования. В частности, до 1 апреля 2025-го будут определяться новые границы, чтобы обеспечить более равномерное распределение учащихся по школам. И уже 10 апреля на сайте каждой школы и гимназии появится специальный раздел «Организация приема в 1 классы», где родители смогут увидеть всю информацию о границах микрорайонов, планируемом количестве мест, графике работы приемной комиссии, контактах «горячей линии», перечне документов, которые необходимы для зачисления.
Еще корректируются сроки и порядок приема документов для первоклассников. Например, для проживающих в микрорайоне прием документов стартует 12 июня 2025-го. С этого времени можно будет подать заявление, предоставив медсправку и свидетельство о рождении ребенка. А вот не проживающие в данном микрорайоне, но желающе попасть на свободное места, могут записаться на прием к директору школы с 12 июня по 15 августа. Их заявления будут регистрировать в специальном журнале.
Информацию о количестве поданных документов будут ежедневно обновлять на сайте школы (в две смены — до 15.00 и до 20.30 часов).
А вот прием документов на свободные места в школы и гимназии Беларуси стартует с 16 августа. Зачислять детей будут до 28 августа 2025-го. Зачисление осуществят в порядке очереди, которую будут формировать на основе заявлений, которые подавались на личном приеме у директора учреждения образования.
Приказы о зачислении в первые классы должны издаться до 31 августа 2025-го. Таким образом родители смогут быть уверены, что их ребенок начнет учебный год в выбранных школе или гимназии.
— Новые меры направлены на то, чтобы сделать процесс приема в первые классы более понятным и справедливым, — прокомментировали в Минобразования.
А у родителей будет возможность заранее узнать информацию о микрорайонах, количестве мест и порядке подачи документов, чтобы избежать лишней суеты.
Все нововведения связаны с повышением прозрачности и открытости процесса зачисления детей в первые классы школ и гимназий в Беларуси.
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