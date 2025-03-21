Минобразования раскрыло новшества приема в первый класс в Беларуси с 2025

Еще корректируются сроки и порядок приема документов для первоклассников. Например, для проживающих в микрорайоне прием документов стартует 12 июня 2025-го. С этого времени можно будет подать заявление, предоставив медсправку и свидетельство о рождении ребенка. А вот не проживающие в данном микрорайоне, но желающе попасть на свободное места, могут записаться на прием к директору школы с 12 июня по 15 августа. Их заявления будут регистрировать в специальном журнале.