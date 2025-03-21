Главой Красносулинского района Ростовской области назначили Ивана Кирпичикова

В Ростовской области главой Красносулинского района назначили Ивана Кирпичикова. Об этом этом 21 марта сообщают местные власти.
Управленца избрали на заседании собрания депутатов. Назначение поддержали единогласно. Известно, что решение принимали 29 депутатов из 15 городских и сельских поселений.
Также на собрании присутствовали первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев и заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Дмитрий Сивак.
Напомним, ранее Христофора Ермашова назначили заместителем главы министерства транспорта Ростовской области.