Белорусские туристы чаще всего летают отдыхать в Грузию, ОАЭ и Карелию

— Наши граждане привыкли там отдыхать, многие ездят туда, как к себе на дачу. Но с учетом ценовой политики Турции, которая возникла в последние годы, Эмираты прекрасно заменяют все. Тем более там можно найти отдых на любой вкус и любой кошелек, — акцентировала внимание специалист.