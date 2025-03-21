Белорусские туристы чаще всего летают отдыхать в Грузию, ОАЭ и Карелию, рассказала во время пресс-конференции заместитель директора по туристической деятельности Государственного предприятия «БелЭкспо» Елена Лихимович, пишет Sputnik.by.
— Бесспорным лидером в последнее время среди белорусов является Грузия. Летают на самолетах, ездят на автобусах, ездят самостоятельно. Это такое место, которое, наверное, скоро почти каждый белорус посетит. Поэтому из года в год популярность его не падает, — уточнила специалист.
Лихимович обратила внимание, что в 2024 году белорусы стали активно ездить в Дагестан, а в 2025 году — на озеро Байкал. Кроме того, среди российских направлений наиболее популярными являются Санкт-Петербург, Карелия, а также Мурманская область.
Специалист пояснила, что, вероятно, это связано с активной политикой по продвижению, которую начала Мурманская область:
— Раньше все думали, что это далеко. А когда поняли, что это доступное направление, туда начали ездить и летать, — заметила заместитель директора по туристической деятельности Государственного предприятия «БелЭкспо».
По ее словам, популярными зарубежными направлениями являются ОАЭ, автобусные туры по Европе. Что касается Турции и Египта, то они по-прежнему остаются в числе лидеров, но уже не так явно, как это было ранее.
— Наши граждане привыкли там отдыхать, многие ездят туда, как к себе на дачу. Но с учетом ценовой политики Турции, которая возникла в последние годы, Эмираты прекрасно заменяют все. Тем более там можно найти отдых на любой вкус и любой кошелек, — акцентировала внимание специалист.
В свою очередь, директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов отметил, что неплохо загружены рейсы по китайским направлениям: Сиань и Урумчи. Кроме того, неплохо загружены и рейсы в Нью-Дели, куда недавно запустили самолеты из Минска.
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