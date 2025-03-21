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В Уфе уровень реки Белой поднялся на 43 см

За сутки уровень увеличился на 161 см.

Источник: Комсомольская правда

За последние несколько часов уровень воды в реке Белой в Уфе поднялся на 43 сантиметра. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.

Согласно данным на 17:00 21 марта 2025 года, за сутки уровень реки увеличился на 161 сантиметр, достигнув отметки 485 сантиметров. При этом уровень поймы реки составляет 600 сантиметров. В ведомстве заявили, что ситуация находится под постоянным контролем.

Многочисленные очевидцы отмечают, что в настоящее время на реке Белой наблюдается активное движение льда.

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