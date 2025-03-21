Юрист спасает семьи на грани развода

Согласно статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения, на десять бракосочетаний в стране приходится восемь разводов. В большинстве распавшихся семей есть дети, которые тяжело переживают расставание родителей.
Елизавета Ионина, медиатор при разводе, рассказала порталу «Добро. Медиа», что больно смотреть на разведенных, которые судятся из-за того, что оба хотят воспитывать ребенка. Хотя бывают и другие ситуации, когда взрослые надеются перекинуть эту ответственность. Медиатор при разводе должен найти решение, которое устроит как отца, так и мать. По словам Иониной, это возможно на любой стадии конфликта.
По образованию Ионина юрист. О профессии медиатора она узнала в университете. Роль примирителя вдохновила девушку, да так сильно, что она написала диплом на эту тему, а после — магистерскую диссертацию. Однако осваивать специальность тогда еще не могла, так как до 25 лет работать таким экспертом запрещено.
Позже Ионина познакомилась с конфликтологом Еленой Жбанниковой, которая ходила по школам и бесплатно проводила занятия в сложных классах. Когда-то девушка сама пережила травму, поэтому решила помогать другим. Затем Жбанникова и Ионова объединили усилия и создали Ассоциацию профессиональных медиаторов Алтайского края.
По словам Елизаветы, важно, чтобы при разводе отцы платили алименты. Небольшое исследование показало, что папы не дают деньги на содержание ребенка по трем причинам — нет средств, конфликт с матерью детей и отсутствие связи с малышом. Здесь как раз помогает медиатор при разводе.
В 2023 году Елизавета и Елена выиграли конкурс Фонда президентских грантов и запустили проект «Родители навсегда». С тех пор по приглашению приставов специалисты из ассоциации стали приезжать в самых тяжелых случаях, например когда суд вынес решение по выплате алиментов, а его в течение долгого времени не исполняют.
В 2025 году проект снова получил грант, и теперь жители Алтайского края могут получить помощь ассоциации бесплатно, обратившись в загс. Также к медиатору за советами имеют возможность прийти супруги, которые только собираются расстаться.
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