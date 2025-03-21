Юрист спасает семьи на грани развода

По образованию Ионина юрист. О профессии медиатора она узнала в университете. Роль примирителя вдохновила девушку, да так сильно, что она написала диплом на эту тему, а после — магистерскую диссертацию. Однако осваивать специальность тогда еще не могла, так как до 25 лет работать таким экспертом запрещено.