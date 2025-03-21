Мужчина умер в подземном переходе станции метро «Тракторный завод». Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минску, пишет БелТА.
Согласно данным, днем 21 марта 2025 года в подземном переходе станции метро «Тракторный завод» прохожие заметили мужчину, лежавшего без сознания. Очевидцы вызвали экстренные службы. Сказано, что, несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, 67-летний житель Минска умер.
Отмечается, что для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты добавили, что признаков насильственной смерти нет.
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