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Главные новости недели с 17 по 21 марта 2025 года

Итоги недели с 17 по 21 марта 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 17 по 21 марта 2025 года.

Президенты РФ и США провели второй телефонный разговор

Источник: Reuters

Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине. Президент РФ также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря».

Путин дал команду прекратить удары по энергообъектам Украины

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин положительно воспринял предложение Трампа о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Он сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

19 марта состоялся обмен военнопленными: 175 российских военнослужащих вернулись из плена, столько же передано Украине. В качестве жеста доброй воли Россия также передала 22 тяжелораненых украинских военнопленных.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Источник: life.ru

Центробанк РФ 21 марта оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, объяснив это сохраняющимся инфляционным давлением. По прогнозу регулятора, инфляция снизится до 7−8% в 2025 году и достигнет 4% в 2026 году.

Израиль возобновил военную операцию против «Хамаса»

Источник: Reuters

В ночь на 18 марта армия Израиля нанесла не менее 35 авиаударов по сектору Газа. Целями стали командиры «Хамас» и инфраструктура движения. Удары последовали после отказа «Хамас» вернуть заложников.