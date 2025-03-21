Главные новости недели с 17 по 21 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 17 по 21 марта 2025 года.
Президенты РФ и США провели второй телефонный разговор
Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине. Президент РФ также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря».
Путин дал команду прекратить удары по энергообъектам Украины
Путин положительно воспринял предложение Трампа о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Он сразу отдал соответствующий приказ российским военным.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
19 марта состоялся обмен военнопленными: 175 российских военнослужащих вернулись из плена, столько же передано Украине. В качестве жеста доброй воли Россия также передала 22 тяжелораненых украинских военнопленных.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Центробанк РФ 21 марта оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, объяснив это сохраняющимся инфляционным давлением. По прогнозу регулятора, инфляция снизится до 7−8% в 2025 году и достигнет 4% в 2026 году.