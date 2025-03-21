В Минске проснулись змеи: что делать, если вас укусили?

Но есть случаи, когда физический контакт со змеей может произойти случайно. Например, человек не заметил и наступил на нее. Если же попались уж или медянка, то отделаться можно легким испугом, в отличие от гадюки. Солтысова отметила, что ее укус не смертельно опасен, но есть вероятность аллергической реакции. Также укус гадюки болезненный. Сотрудница Минского зоопарка обратила внимание, что на пораженную конечность ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Она порекомендовала использовать шину, после чего как нужно как можно скорее доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения.