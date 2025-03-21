В Минске проснулись змеи: что делать, если вас укусили?

Солтысова отметила, что после зимней спячки змеи устремляются на поиски тепла. В связи с этим риск встречи с ними увеличивается. Прежде всего контакты с ними возможны у дачников и тех, кто отправляется на отдых за город. Непосредственно в Минске риски встречи со змеей минимальные, но это может случиться, например, в лесопарковых зонах.
Солтысова предостерегла от попыток контакта со змеями. Не стоит пытаться взять их в руки, погладить. Животное может расценить это как необходимость защищаться и укусить. Если вы встретили змею, то следует аккуратно ее обойти. Сами по себе пресмыкающиеся склонны избегать людей, поэтому первыми обычно не нападают.
Но есть случаи, когда физический контакт со змеей может произойти случайно. Например, человек не заметил и наступил на нее. Если же попались уж или медянка, то отделаться можно легким испугом, в отличие от гадюки. Солтысова отметила, что ее укус не смертельно опасен, но есть вероятность аллергической реакции. Также укус гадюки болезненный. Сотрудница Минского зоопарка обратила внимание, что на пораженную конечность ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Она порекомендовала использовать шину, после чего как нужно как можно скорее доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения.