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Кроссворд на 24 марта 2025

24 марта 1972 года на экраны США вышел «Крестный отец» — фильм, который не просто стал классикой, а сформировал представление о жанре криминальной драмы. Эта картина определила карьеру Аль Пачино и Марлона Брандо, а также стала одной из величайших в истории. Проверьте свои знания о легендарном фильме, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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