Кроссворд на 24 марта 2025

24 марта 1972 года на экраны США вышел «Крестный отец» — фильм, который не просто стал классикой, а сформировал представление о жанре криминальной драмы. Эта картина определила карьеру Аль Пачино и Марлона Брандо, а также стала одной из величайших в истории. Проверьте свои знания о легендарном фильме, разгадав наш кроссворд.