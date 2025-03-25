Ответы на кроссворд от 24 марта 2025: интересные факты про фильм «Крестный отец»

3. Симпсоны

Мультсериал «Симпсоны» известен своими пародиями, и «Крестный отец» не стал исключением. В эпизоде «Лизина пони» Лиза просыпается и видит в своей постели лошадь, что является прямой отсылкой к знаменитой сцене с лошадиной головой. В эпизоде «Мистер Плуг» Барт Симпсон, подобно Сонни Корлеоне, погибает под градом снежков. Этот момент вновь пародируется в эпизоде «Все честно в войне духовок» с участием Джеймса Каана. А финальная сцена «Крестного отца» находит отражение в эпизоде «Мерзавец, повар, жена и ее Гомер», где дверь закрывается перед Лизой Симпсон.