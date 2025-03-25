Ответы на кроссворд от 24 марта 2025: интересные факты про фильм «Крестный отец»

По горизонтали:
1. Корлеоне
Роман «Крестный отец» Марио Пьюзо, опубликованный в 1969 году, повествует о могущественной мафиозной семье Корлеоне. Впервые на русском языке он был издан в 1987 году в журнале «Знамя». В 1972 году роман был успешно экранизирован Фрэнсисом Фордом Копполой и вошел в список «100 лучших детективных романов всех времен» по американской версии.
2. Майкл
В основе фильма «Крестный отец» лежит универсальная трагедия: потеря невинности и нравственное падение человека под влиянием обстоятельств. Майкл Корлеоне — молодой герой войны, чья жизнь и моральные принципы рушатся под бременем ответственности, власти и семейных интересов. Его трансформация в безжалостного и хитрого босса — одна из самых убедительных и мастерски показанных метаморфоз в истории кино. Вопреки жанровым рамкам гангстерского фильма, «Крестный отец» занимает особое место в кинематографе как «шедевр о семье».
3. Симпсоны
Мультсериал «Симпсоны» известен своими пародиями, и «Крестный отец» не стал исключением. В эпизоде «Лизина пони» Лиза просыпается и видит в своей постели лошадь, что является прямой отсылкой к знаменитой сцене с лошадиной головой. В эпизоде «Мистер Плуг» Барт Симпсон, подобно Сонни Корлеоне, погибает под градом снежков. Этот момент вновь пародируется в эпизоде «Все честно в войне духовок» с участием Джеймса Каана. А финальная сцена «Крестного отца» находит отражение в эпизоде «Мерзавец, повар, жена и ее Гомер», где дверь закрывается перед Лизой Симпсон.
4. Рота
Для создания атмосферы фильма «Крестный отец» Фрэнсис Коппола пригласил итальянского композитора Нино Роту. Рота создал оригинальную музыку, а также использовал фрагменты из своей работы к фильму «Fortunella», чтобы подчеркнуть итальянские корни и трагизм истории. Изначально музыка показалась главе Paramount Роберту Эвансу слишком претенциозной, но Копполе удалось убедить его в необходимости ее использования, поскольку она придавала фильму аутентичное итальянское звучание.
5. Жанр
«Крестный отец» оказал огромное влияние на гангстерский жанр. Как правило, гангстерские фильмы обращаются к эпохе расцвета криминальных группировок в США в 1920-е — 1950-е годы. В отличие от полицейских драм, в центре внимания оказываются сами гангстеры, что зачастую ведет к попыткам оправдать их действия и создать романтический образ жизни преступника.
6. Конни
«Крестный отец» стал семейным проектом для Фрэнсиса Копполы. Он не только режиссировал фильм, но и дал роли нескольким своим родственникам, включая сестру Талию Шир, которой досталась роль Конни Корлеоне.
По вертикали:
1. Китон
Дайан Китон получила роль Кей Адамс в «Крестном отце» благодаря своей эксцентричности, которая, по мнению Копполы, идеально подходила для этого персонажа.
2. Гангстер
Хотя фильмы о гангстерах существовали и до «Крестного отца», вклад Копполы в изображение итальянской культуры и разрушение стереотипов был революционным. Он представил бандитов как персонажей, обладающих небывалой психологической глубиной и сложностью. Успех «Крестного отца», как в критическом, художественном, так и финансовом плане, открыл путь для множества других произведений, изображающих итальянских американцев в роли гангстеров, таких как «Славные парни» Мартина Скорсезе и сериал «Клан Сопрано» Дэвида Чейза.
3. Вито
Вошедшая в историю кино фраза Вито Корлеоне «Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться» заняла почетное второе место в списке 100 лучших киноцитат Америки по версии Американского института киноискусства. Интересно, что в романе Оноре де Бальзака «Отец Горио» есть похожая фраза: «В таком случае я сделаю вам предложение, от которого никто не откажется».
4. Коппола
Фрэнсис Форд Коппола получил предложение стать режиссером «Крестного отца» благодаря Питеру Барту, главному помощнику Эванса, который искал режиссера итальянского происхождения, готового работать за небольшую плату. Коппола сначала отказался, считая роман Пьюзо «дешевым материалом». Но из-за тяжелого финансового положения он изменил свое мнение и согласился на эту работу. Коппола увидел в «Крестном отце» не просто гангстерскую историю, а возможность рассказать о семейных ценностях и капитализме в Америке.
5. Оскар
На 45-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Крестный отец» получил награды за лучший фильм, лучшую мужскую роль (Марлон Брандо) и лучший адаптированный сценарий (Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола). Фильм был также номинирован в семи других категориях, включая лучшую мужскую роль второго плана и лучшую режиссуру.
Интересные факты о фильме «Крестный отец»:
- Реакция реальных гангстеров на «Крестного отца» была крайне положительной, многие увидели в нем правдивое отражение их мира. Сальваторе «Сэмми Бык» Гравано, экс-глава семьи Гамбино, был поражен фильмом, заявив, что он отражает их жизнь. Киллер Энтони Фиато рассказывал, что Поли Интисо и Ники Гизо из семьи Патриарка, вдохновившись Вито Корлеоне, изменили свою речь, отказавшись от ругательств и плохой грамматики в пользу более четкой и философской манеры общения.
- Марио Пьюзо, автор романа «Крестный отец», первым увидел Марлона Брандо в роли дона Вито Корлеоне. Он написал Брандо письмо, в котором утверждал, что тот — «единственный актер, способный сыграть Крестного отца». Вопреки желанию Пьюзо, руководители Paramount Pictures были против Брандо, опасаясь его репутации и учитывая недавние кассовые провалы его фильмов. Но после просмотра экранного теста они утверждили Брандо на роль с условием сокращения гонорара и подписания соглашения об ответственности за срывы съемок. Участие в фильме принесло Брандо 1,6 миллиона долларов в виде процента от прибыли.
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