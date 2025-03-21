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Белорус смог доказать, что не является отцом ребенка, долг по алиментам на которого накопился за 17 лет

Белорус опроверг свое отцовство ребенку, алименты на которого не платил 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Белорус опроверг свое отцовство ребенку, алименты на которого не платил 17 лет. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении говорится, что спустя 17 лет мужчина узнал, что, возможно, в Беларуси у него есть ребенок. Все дело в том, что ранее он жил в Брестской области, однако после развода в 2007 году не дождался документа о расторжении брака и уехал из страны.

В Беларусь мужчина вернулся для того, чтобы завершить официальную процедуру, так как намеревался в ближайшее время заключить новый брак. Но его ждал «сюрприз» в виде задолженности по алиментам. Выяснилось, что в 2007 году его бывшая жена родила ребенка, записав белоруса в графе «отец».

В пресс-службе отметили, что мужчина обратился к специалистам для проведения генетической экспертизы. Было установлено, что биологическое родство жителя Брестской области с ребенком исключено.

«Таким образом удалось подтвердить сомнения заявителя, а в дальнейшем — отменить исполнительное производство по алиментным обязательствам», — сообщили в ГКСЭ.

Тем временем в Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью: «В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка».

Ранее в Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди: «Ребенок родился вне брака, мужчина умер».

Кстати, Белэнерго рассказало о новой автоматизированной системе учета электричества: «К электросчетчикам не надо будет ходить каждый месяц».