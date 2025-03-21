Белорус смог доказать, что не является отцом ребенка, долг по алиментам на которого накопился за 17 лет

В сообщении говорится, что спустя 17 лет мужчина узнал, что, возможно, в Беларуси у него есть ребенок. Все дело в том, что ранее он жил в Брестской области, однако после развода в 2007 году не дождался документа о расторжении брака и уехал из страны.