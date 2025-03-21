Белорус смог доказать, что не является отцом ребенка, долг по алиментам на которого накопился за 17 лет

Белорус опроверг свое отцовство ребенку, алименты на которого не платил 17 лет. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что спустя 17 лет мужчина узнал, что, возможно, в Беларуси у него есть ребенок. Все дело в том, что ранее он жил в Брестской области, однако после развода в 2007 году не дождался документа о расторжении брака и уехал из страны.
В Беларусь мужчина вернулся для того, чтобы завершить официальную процедуру, так как намеревался в ближайшее время заключить новый брак. Но его ждал «сюрприз» в виде задолженности по алиментам. Выяснилось, что в 2007 году его бывшая жена родила ребенка, записав белоруса в графе «отец».
В пресс-службе отметили, что мужчина обратился к специалистам для проведения генетической экспертизы. Было установлено, что биологическое родство жителя Брестской области с ребенком исключено.
«Таким образом удалось подтвердить сомнения заявителя, а в дальнейшем — отменить исполнительное производство по алиментным обязательствам», — сообщили в ГКСЭ.
Тем временем в Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью: «В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка».
Ранее в Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди: «Ребенок родился вне брака, мужчина умер».
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