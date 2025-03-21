Уфимцев предупредили о взрывных работах на реке Белой.

«В целях активизации ледохода, сегодня в районе 20 часов планируется проведение взрывных работ на реке Белой в городе Уфе, выше по течению Затонского моста. Просим жителей сохранять спокойствие», — говориться в сообщении госкомитета РБ по ЧС.
Руководитель чрезвычайного ведомства Кирилл Первов также сообщил о корректировке режима работы водохранилищ республики.
«Сегодня на вертолёте Ка-32 провели облет затороопасных участков рек республики. Хочу отметить, что на северо-востоке в горах по-прежнему лежит снег, в то время как на юге в бассейне реки Белой наблюдается активное таяние, а в Уфе идет ледоход. В связи с этим скорректирован режим работы водохранилищ. Ситуацию держим на контроле», — написал он в своих соцсетях.