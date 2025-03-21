Ускорение круговорота жидкости в мозге замедляет когнитивное старение

В ходе опытов ученые обнаружили, что сбои в работе лимфатических сосудов действительно снижают остроту ума и памяти у грызунов. Это было связано с появлением сбоев в работе клеток микроглии, одного из компонентов иммунитета центральной нервной системы. Нарушения происходили из-за того, что данным тельцам приходилось тратить больше времени и ресурсов на сборку и ликвидацию различного клеточного «мусора», который в прошлом уносился лимфатической системой.