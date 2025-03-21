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Из Суджанского района Курской области вывезли 564 человека

МЧС, Минобороны и волонтеры вывезли из Суджанского района 564 человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС, Минобороны РФ и волонтеры с 12 марта вывезли из Суджанского района Курской области 564 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь жителям приграничного района Курской области. С 12 марта из Суджанского района сотрудниками МЧС России, министерства обороны РФ, волонтерами вывезены 564 человека», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь, в том числе по восстановлению документов. Также в безопасных районах с курянами работают психологи МЧС России, специалисты других ведомств.

«Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО», — добавило ведомство.