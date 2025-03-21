Суд в Петербурге отменил штраф за неоплаченную парковку. Доказательства нашли на видео с городских камер

Мария якобы припарковала свою Audi в Мошковом переулке 2 июля с 14:10 до 15:30 и не заплатила. Этому факту есть подтверждение — фотофиксация автоматически специальной системой «Дозор-М3». Однако, по словам петербурженки, именно в этот временной период ее машины не было на платной парковке переулка. Мария припарковала там свою машину с 17:55 до 20:00 и все оплатила.