Суд в Петербурге отменил штраф за неоплаченную парковку. Доказательства нашли на видео с городских камер

С этим вопросом девушка обратилась в суд, и правосудие оказалось на ее стороне, рассказывает руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в пятницу, 21 марта.
Мария якобы припарковала свою Audi в Мошковом переулке 2 июля с 14:10 до 15:30 и не заплатила. Этому факту есть подтверждение — фотофиксация автоматически специальной системой «Дозор-М3». Однако, по словам петербурженки, именно в этот временной период ее машины не было на платной парковке переулка. Мария припарковала там свою машину с 17:55 до 20:00 и все оплатила.
В суде комитет по транспорту сообщил, что система «Дозор-М3» работала исправно. Никаких ошибок при работе комплекса выявлено не было.
В свою очередь записи с городских камер говорили об обратном. Благодаря камерам городского мониторингового центра (СПб ГКУ «ГМЦ») удалось выяснить, что в 14:25 автомобиль Марии был в Пушкине, в 14:32 в Шушарах, в 14:50 на Октябрьской набережной, в 16:50 на мосту Александра Невского.
«При таких обстоятельствах суд сказал, что данные СПб ГКУ “ГМЦ” выглядят убедительно, а ответ об отсутствии сбоев в работе комплекса — не очень», — делится Дарья Лебедева.
В итоге постановление о штрафе суд отменил. Также из-за отсутствия события нарушения было прекращено производство по делу.