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Минтруда сказало, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время

Минтруда Беларуси пояснило, должен ли работающий на удаленке сотрудник быть дома.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что работающему удаленно сотруднику не обязательно находиться дома в рабочее время.

«Наниматель не оборудует и не закрепляет “дистанционщику” рабочее место», — обратили внимание в Минтруда.

Говорится, что по указанной причине работающий удаленно сотрудник может сам решать, откуда именно он он будет работать: из дома, парка, кафе и так далее.

Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.

А еще Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.

Ранее новый глава Нацбанка заявил, что в Беларуси нет признаков перегрева экономики.