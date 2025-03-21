Минтруда сказало, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что работающему удаленно сотруднику не обязательно находиться дома в рабочее время.
«Наниматель не оборудует и не закрепляет “дистанционщику” рабочее место», — обратили внимание в Минтруда.
Говорится, что по указанной причине работающий удаленно сотрудник может сам решать, откуда именно он он будет работать: из дома, парка, кафе и так далее.
Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.
А еще Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.
Ранее новый глава Нацбанка заявил, что в Беларуси нет признаков перегрева экономики.