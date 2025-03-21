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Чернышенко утвердил группу по введению курса «Моя семья»

Чернышенко утвердил состав группы по введению внеурочного курса «Моя семья».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности «Моя семья», сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что руководителем группы назначена заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.

«Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что задача защиты традиционных семейных ценностей является ключевой, все это вошло в стратегические документы страны.

«Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям», — заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

На занятиях дети обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи.

Программа включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/25 учебного года курс успешно проходит апробацию в 42 регионах РФ. Для его реализации подготовлено порядка 1,5 тысячи специалистов.