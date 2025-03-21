Чернышенко утвердил группу по введению курса «Моя семья»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил состав рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности «Моя семья», сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Уточняется, что руководителем группы назначена заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.
«Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей», — сказала Кузнецова.
Она отметила, что задача защиты традиционных семейных ценностей является ключевой, все это вошло в стратегические документы страны.
«Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям», — заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
На занятиях дети обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи.
Программа включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/25 учебного года курс успешно проходит апробацию в 42 регионах РФ. Для его реализации подготовлено порядка 1,5 тысячи специалистов.