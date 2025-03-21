Чернышенко утвердил группу по введению курса «Моя семья»

«Правительством РФ утвержден состав, в который вошли представители министерства просвещения, Госдумы, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы. Вопросы воспитания и традиционных семейных ценностей наиважнейшие для будущего наших детей», — сказала Кузнецова.