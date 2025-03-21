Осадки и туманы ожидаются в субботу в 15 областях Казахстана

В области Абай 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед т низовая метель, на востоке и юге сильные осадки (дождь, снег). Днем на востоке и юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный на севере, юге и в центре 15−20, ночью порывы 25 м/с. В Семее 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15−18 м/с.