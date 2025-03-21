Осадки и туманы ожидаются в субботу в 15 областях Казахстана

«В период
В Жамбылской области 22 марта на западе, севере и в горных районах ожидается дождь, а днем гроза. Северо-восточный ветер, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 м/с.
В Костанайской области 22 марта днем на севере ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Юго-западный ветер, на севере и востоке порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области 22 марта днем на горных перевалах ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-восточный 15−20 м/с.
В области Улытау 22 марта ночью и утром на севере и востоке ожидаются туман, а на дорогах гололедица. Северо-восточный и восточный ветра, днем на западе и юге порывы 15−18 м/с.
В Алматинской области 22 марта на севере ожидается гроза. Юго-западный ветер, на севере, юге и в горных районах порывы 17−22 м/с. В Конаеве 22 марта ожидается юго-западный ветер, временами порывы 17−22 м/с.
В Северо-Казахстанской области 22 марта ночью и утром на юге и востоке ожидается туман. Юго-западный ветер днем 15−20, на западе и севере порывы 25 м/с. В Петропавловске 22 марта днем ожидается юго-западный ветер 15−20, порывы 25 м/с.
В Карагандинской области 22 марта ночью и утром на юге ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге и востоке туман и гололед. Северо-восточный и восточный ветра, утрам и днем на юге порывы 15−20 м/с.
В Астане 22 марта ожидается гололед. Ночью и утром туман.
В области Абай 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед т низовая метель, на востоке и юге сильные осадки (дождь, снег). Днем на востоке и юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный на севере, юге и в центре 15−20, ночью порывы 25 м/с. В Семее 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15−18 м/с.
В Восточно-Казахстанской области 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель, на севере, востоке и юге сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке и юге ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель. Западный и северо-западный ветра на севере, востоке и юге 15−20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед. Северо-западный ветер, ночью порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области 22 марта на севере и в центре ожидается туман. Северо-восточный ветер, на юге, востоке и в центре 15−20 м/с. В Кызылорде 22 марта временами ожидается туман. Северо-восточный ветер, днем порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области 22 марта ожидается гололед. Ночью и утром туман.
В Павлодарской области 22 марта ночью на юге и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед. На западе и севере ожидается туман.
В области Жетысу 22 марта на севере и в горных районах ожидается туман. Северо-западный ветер, на севере и востоке порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с.
В Западно-Казахстанской области 22 марта на западе, севере и востоке ночью и утром ожидается туман. В Уральск 22 марта ночью и утром ожидается туман.