В Ростове отремонтируют 45 километров дорог на 37 улицах по нацпроекту

Дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовали в Ростове. В 2025 году они включают ремонт на 37 улицах общей протяженностью 45 км и площадью более 607 тысяч кв. м.
— В комментариях вы неоднократно обращали внимание на проблему качества дорожного покрытия, об этом я также говорил в своем программном выступлении, — обратился глава Ростова Александр Скрябин к горожанам в своем телеграм-канале. — Понимаю, что качество выполняемых работ — это важный аспект, который напрямую влияет на комфорт и безопасность передвижения по нашим дорогам. Поэтому поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову усилить контроль за подрядчиками, в части выполнения всех требований и стандартов.
Подрядчики по 36 объектам уже определены, а по мосту на Белорусской проводится конкурс на определение фирмы. Работы уже ведутся сразу на четырех улицах: Каяни, Миронова — от дома № 6 до строения № 16, Капустина, и по южной стороне бульвара Комарова — от Добровольского до Волкова.