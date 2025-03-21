В Ростове отремонтируют 45 километров дорог на 37 улицах по нацпроекту

— В комментариях вы неоднократно обращали внимание на проблему качества дорожного покрытия, об этом я также говорил в своем программном выступлении, — обратился глава Ростова Александр Скрябин к горожанам в своем телеграм-канале. — Понимаю, что качество выполняемых работ — это важный аспект, который напрямую влияет на комфорт и безопасность передвижения по нашим дорогам. Поэтому поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову усилить контроль за подрядчиками, в части выполнения всех требований и стандартов.