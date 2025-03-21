«Могут появиться многоэтажки, метро, тоннель». Снос частного сектора на улице Орловской начали обсуждать в Минске

Тоннель, метро и многоэтажные дома могут появиться на месте частного сектора на улице Орловской в Минске, сообщает площадка недвижимости Realt.by.
Согласно информации, снос частного сектора в районе улицы Орловской обсуждается уже не первый год, однако в этот раз было принято решение о внесении изменений в детальный план территории от улицы Нововиленской до Гая. Общественное обсуждение проекта проходит в Центральном районе.
Говорится, что разработчиком «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах Щедрина — Нововиленской — Старовиленского тракта — Осипенко — Червякова — Каховской — Сморговского тракта — Орловской — Гая (внесение изменений)» заявлено «Минскградо». Отмечается, что проектируемая территория занимает площадь в 68 гектаров. В центре данного участка — улица Орловская. Рядом с ней находятся административные и производственные здания, а также жилая застройка: современные высотки, деревянные дома, коттеджи.
Уточняется, что градостроители предлагают комплесный подход к освоению, застройке и реконструкции указанного участка. Это вызвано высокой транспортной нагрузкой, перспективами открытия метро, близости к центру. Сказано, что в новом детальном плане указаны все нежилые дома (всего насчитали 11), которые намерены снести.
Говорится, что сносу подлежит швейная фабрика, ветстанция Центрального района, культовое сооружение (речь идет про «Общество сознания Кришны»). Также указаны диспетчерская станция «Озеро», ЖРЭО № 27, магазин зоотоваров, кафе «Елки-палки», несколько производственных и административных зданий, бывшая школа (сейчас это административное здание).
Что касается трамваев, то в указанном квартале они останутся, но их кольцо немного перенесут поближе к улице Нововиленской. Кроме того, план предполагает создание кругового движения в районе будущей станции метро «Старовиленская». Вместе с тем недалеко от круга может появиться и первый тоннель для автомобилей в Минске. Саму улицу Орловская собираются значительно расширить, а на месте частного сектора появятся две новые улицы в сторону МКАД.
Сказано, что появятся высотные жилые дома, многофункциональные центры, паркинги. На улице Червякова построят многоквартирный жилой дом. Также в глубине квартала будут возведены детский сад, школа-сад. На месте нынешнего частного сектора в районе улицы Веры Слуцкой и Оршанского проезда будет построено еще одно дошкольное учреждение. Так, после всех перечисленных преобразований количество населения в указанном районе может увеличиться увеличится с 7 до 11,8 тысячи человек.
Кстати, первый автомобильный тоннель планируют построить в Минске.
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