«Могут появиться многоэтажки, метро, тоннель». Снос частного сектора на улице Орловской начали обсуждать в Минске

Что касается трамваев, то в указанном квартале они останутся, но их кольцо немного перенесут поближе к улице Нововиленской. Кроме того, план предполагает создание кругового движения в районе будущей станции метро «Старовиленская». Вместе с тем недалеко от круга может появиться и первый тоннель для автомобилей в Минске. Саму улицу Орловская собираются значительно расширить, а на месте частного сектора появятся две новые улицы в сторону МКАД.