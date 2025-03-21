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Дороги закрыли в трех областях Казахстана

Национальная компания «КазАвтоЖол» обновила данные об ограничениях движения на некоторых республиканских автодорогах, передает агентство Kazinform.

Источник: «КазАвтоЖол»

По состоянию на 20:00 21 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область:

  • автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).

Костанайская область:

  • автодорога «Подъезд к с. Мариновка» 9 км.

Северо-Казахстанская область:

  • автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

Отмечается, что для содержания дорог задействованы 159 единиц спецтехники и 290 специалиста.