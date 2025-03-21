Дороги закрыли в трех областях Казахстана

По состоянию на 20:00 21 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область:
- автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).
Костанайская область:
- автодорога «Подъезд к с. Мариновка» 9 км.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
Отмечается, что для содержания дорог задействованы 159 единиц спецтехники и 290 специалиста.