Эксперт объяснил, как взыскивают долги с пенсионеров

— Согласно статье 99 закона «Об исполнительном производстве», размер взыскания не может превышать 50% от дохода должника, за исключением случаев, таких как алименты или возмещение вреда здоровью. Если пенсионер указал свой пенсионный счет для списания платежей по кредиту, банк может автоматически удерживать средства, если это предусмотрено договором. В остальных случаях взыскание возможно только через суд, — пояснил Русяев.