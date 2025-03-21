Эксперт объяснил, как взыскивают долги с пенсионеров

Закон позволяет удерживать до 50% пенсии в счет погашения долгов по потребительским кредитам, так как пенсия считается личным доходом. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru.
— Согласно статье 99 закона «Об исполнительном производстве», размер взыскания не может превышать 50% от дохода должника, за исключением случаев, таких как алименты или возмещение вреда здоровью. Если пенсионер указал свой пенсионный счет для списания платежей по кредиту, банк может автоматически удерживать средства, если это предусмотрено договором. В остальных случаях взыскание возможно только через суд, — пояснил Русяев.
Он также отметил, что для взыскания долгов через суд кредитор должен получить исполнительный лист.