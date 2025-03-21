МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.