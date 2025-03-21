В Бураевском районе Башкирии построят объект придорожного сервиса

В Бураевском районе Башкортостана инвестор планирует возвести объект придорожного сервиса на участке площадью 0,12 гектара. Как сообщает пресс-служба правительства республики, новая площадка будет расположена рядом с трассой Уфа — Бирск — Янаул.
Этот участок дороги отличается высокой интенсивностью движения: в среднем за сутки здесь проезжает около 7000 автомобилей. Многие водители останавливаются здесь для отдыха, однако необходимой инфраструктуры пока не существует. В связи с этим на данном участке планируется организовать пункт питания и зону отдыха для автомобилистов.
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