В Бураевском районе Башкирии построят объект придорожного сервиса

Этот участок дороги отличается высокой интенсивностью движения: в среднем за сутки здесь проезжает около 7000 автомобилей. Многие водители останавливаются здесь для отдыха, однако необходимой инфраструктуры пока не существует. В связи с этим на данном участке планируется организовать пункт питания и зону отдыха для автомобилистов.