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В Бураевском районе Башкирии построят объект придорожного сервиса

На трассе планируется создание пункта питания и отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Бураевском районе Башкортостана инвестор планирует возвести объект придорожного сервиса на участке площадью 0,12 гектара. Как сообщает пресс-служба правительства республики, новая площадка будет расположена рядом с трассой Уфа — Бирск — Янаул.

Этот участок дороги отличается высокой интенсивностью движения: в среднем за сутки здесь проезжает около 7000 автомобилей. Многие водители останавливаются здесь для отдыха, однако необходимой инфраструктуры пока не существует. В связи с этим на данном участке планируется организовать пункт питания и зону отдыха для автомобилистов.

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