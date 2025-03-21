Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«В этом году планируется выделить две тысячи грантов перспективным иностранным студентам. К 2028 году достигнем количества в пять тысяч», — сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования» на площадке Высшей школы экономики.
Ранее Фальков сообщил о введении грантов для иностранных студентов в вузах РФ с 2025 года, поддержка позволит создать пакет с оплатой переезда на место учебы, проживания, медицинской страховки и стипендии.
Размер гранта на одного студента не является фиксированным, так как иностранные студенты прибывают в Россию из более чем 190 стран мира.
Иностранцам, претендующим на обучение в рамках квоты, необходимо обращаться в посольства России за рубежом и представительства Россотрудничества.