Бывший заведующий отделением больницы в Таганроге пойдет под суд за взятки

Бывшего медицинского сотрудника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, с марта 2022 года по май прошлого года обвиняемый каждый месяц получал по 20 тысяч рублей от местного жителя. За эти деньги он продлевал срок пребывания его родственницы в больнице. Для этого он оформлял женщине направления на госпитализацию. Общая сумма взятки составила 540 тысяч рублей.