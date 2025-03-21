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Бывший заведующий отделением больницы в Таганроге пойдет под суд за взятки

В Таганроге бывший медик обвиняется в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением медицинского учреждения. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 21 марта.

Бывшего медицинского сотрудника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, с марта 2022 года по май прошлого года обвиняемый каждый месяц получал по 20 тысяч рублей от местного жителя. За эти деньги он продлевал срок пребывания его родственницы в больнице. Для этого он оформлял женщине направления на госпитализацию. Общая сумма взятки составила 540 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.