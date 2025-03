Капитан давнего плавания: в Москве простились с Бедросом Киркоровым

«Я находился на концерте, когда умерла мама, и сейчас всё повторилось, — сказал Филипп Киркоров. — Конечно, это выбило меня из строя, но… Show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда похоронили маму, я в этот же день улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Очень символичное место. Я пел “Зайку”, радовал народ, а после концерта меня накрыло. Такова доля артиста. Всё это мы оставляем за пределами сцены, зритель не должен ни о чем подозревать. Так было и в этот раз. Я, конечно, сразу вылетел в Москву. Прервал съемки. К сожалению, такие печальные новости… Но 92 года — это серьезный срок, он прожил достойно, красиво. Но я больше не ребенок, теперь я главный в семье».