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Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов в вузы РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, заявил министр образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве. Его слова приводит РБК.

«Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — сказал он.

Министр отметил, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России.

Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.

Указ президента Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.