Эксперт по ЖКХ: банкротство — способ списать долги по коммуналке

Он также отметил, что полное освобождение от оплаты коммунальных услуг возможно только в исключительных случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей. Эксперт рекомендовал гражданам знать свои права и при необходимости обращаться за правовой поддержкой для получения перерасчёта или снижения стоимости услуг.