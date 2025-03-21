Эксперт по ЖКХ: банкротство — способ списать долги по коммуналке

Признание банкротом позволяет полностью списать долги по коммунальным платежам. Об этом заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru.
— Единственный способ полностью списать накопленные долги по ЖКУ — это признание гражданина банкротом. Суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, но процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая ограничение на крупные финансовые операции, — пояснил Бондарь.
Он также отметил, что полное освобождение от оплаты коммунальных услуг возможно только в исключительных случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей. Эксперт рекомендовал гражданам знать свои права и при необходимости обращаться за правовой поддержкой для получения перерасчёта или снижения стоимости услуг.