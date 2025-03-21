Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт по ЖКХ: банкротство — способ списать долги по коммуналке

Признание банкротом позволяет полностью списать долги по коммунальным платежам.

Источник: Комсомольская правда

Признание банкротом позволяет полностью списать долги по коммунальным платежам. Об этом заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru.

— Единственный способ полностью списать накопленные долги по ЖКУ — это признание гражданина банкротом. Суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, но процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая ограничение на крупные финансовые операции, — пояснил Бондарь.

Он также отметил, что полное освобождение от оплаты коммунальных услуг возможно только в исключительных случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей. Эксперт рекомендовал гражданам знать свои права и при необходимости обращаться за правовой поддержкой для получения перерасчёта или снижения стоимости услуг.