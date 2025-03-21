В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества будет создана в России по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, говорится в сообщении аппарата заместителя председателя правительства РФ.
Патрушев провел заседание правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, где были рассмотрены вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твердых коммунальных отходов и водоснабжения, следует из сообщения аппарата.
«Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества», — говорится в сообщении.
«Сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов российских граждан, ведь на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию — это еще и место постоянного проживания людей. Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал Патрушев, слова которого приводятся в релизе.
Кроме того, на заседании комиссии также обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, добавили там.