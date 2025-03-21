В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству

«Сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов российских граждан, ведь на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию — это еще и место постоянного проживания людей. Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал Патрушев, слова которого приводятся в релизе.