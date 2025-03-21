Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.