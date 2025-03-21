МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ.
«Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом», — сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования», которое прошло в Высшей школе экономики.
Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные «подготовительные факультеты». Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.