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Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Фальков заявил о необходимости повышать уровень знаний иностранных студентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ.

«Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом», — сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования», которое прошло в Высшей школе экономики.

Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные «подготовительные факультеты». Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях.

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.