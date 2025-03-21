Жительница Ростовской области пожаловалась на угрозы после ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы хутора Новолакедемоновка Ростовской области. Женщина сообщила об угрозах и давлении в отношении нее после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в ведомстве 21 марта.
В марте этого года дончанка попала в ДТП. Другой участник аварии вместо мирного решения ситуации позвал знакомых. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов. После этого мужчина пытался надавить на женщину и запугивал ее привлечением к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.