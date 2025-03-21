Жительница Ростовской области пожаловалась на угрозы после ДТП

В марте этого года дончанка попала в ДТП. Другой участник аварии вместо мирного решения ситуации позвал знакомых. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов. После этого мужчина пытался надавить на женщину и запугивал ее привлечением к ответственности за нарушение правил дорожного движения.