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Жительница Ростовской области пожаловалась на угрозы после ДТП

Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия в отношении жительницы Дона после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы хутора Новолакедемоновка Ростовской области. Женщина сообщила об угрозах и давлении в отношении нее после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в ведомстве 21 марта.

В марте этого года дончанка попала в ДТП. Другой участник аварии вместо мирного решения ситуации позвал знакомых. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов. После этого мужчина пытался надавить на женщину и запугивал ее привлечением к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.