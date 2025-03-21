Невролог предупредила о риске инсульта при давлении выше 140/90

— Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют симптомы гипертонии, такие как головная боль, усталость и нарушение сна, но давление в состоянии покоя превышает 140/90 мм рт. ст., это уже повод обратиться к врачу. Контроль давления снижает риск инсульта на 50%, — пояснила Анна Копцева.