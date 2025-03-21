Невролог предупредила о риске инсульта при давлении выше 140/90

Риск инсульта может возрасти при артериальном давлении в состоянии покоя выше 140/90 мм ртутного столба. Об этом заявила невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева в интервью NEWS.ru.
— Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют симптомы гипертонии, такие как головная боль, усталость и нарушение сна, но давление в состоянии покоя превышает 140/90 мм рт. ст., это уже повод обратиться к врачу. Контроль давления снижает риск инсульта на 50%, — пояснила Анна Копцева.
Специалист подчеркнула, что контроль артериального давления остаётся одним из главных способов профилактики инсульта.