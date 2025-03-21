В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы

«В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти — 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей — вдовам ветеранов и детям войны», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.