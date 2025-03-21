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В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы

В Ленинградской области ветераны и дети войны получат выплату к 80-летию Победы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти — 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей — вдовам ветеранов и детям войны», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам главы Ленобласти, в регионе к мерам поддержки ветеранов войны добавлен ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Также будет продолжена программа капитального ремонта частных домов участников войны.