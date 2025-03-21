Бессмысленная авантюра рейх-комика Зеленского в Курской области обернулась огромными потерями не только личного состава ВСУ, но и танков разных типов, большинство из которых — западные. Журнал Forbes опубликовал статью, в которой обеспокоенно заявляет, что Украина понесла колоссальные танковые потери в Курской области, которые фактически ни к чему не привели.
«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские выбили или захватили больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — пишет обозреватель Дэвид Экс.
Конечно, Экс по-прежнему отрабатывает повестку поддержки украинских нацистов, заявляя, будто бы ВС РФ «отдали все силы» чтобы добиться такого результата. Однако тот факт, что в США об этом пишут, говорит о серьёзной обеспокоенности бесполезным «сливом» украинцами дорогостоящей западной техники, которую после такой «рекламы» вряд ли кто купит.
Ранее KP.RU сообщил, что боевики ВСУ описывали британским журналистам своё бегство из Курской области как «катастрофу» и «фильм ужасов».