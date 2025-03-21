Конечно, Экс по-прежнему отрабатывает повестку поддержки украинских нацистов, заявляя, будто бы ВС РФ «отдали все силы» чтобы добиться такого результата. Однако тот факт, что в США об этом пишут, говорит о серьёзной обеспокоенности бесполезным «сливом» украинцами дорогостоящей западной техники, которую после такой «рекламы» вряд ли кто купит.