На Рублевке раскрыли, почему Алла побоялась приехать на похороны экс-свекра

Я думаю, это целый комплекс причин, почему Аллы не было на похоронах. Полагаю, кончина отца Киркорова для Пугачевой, не такая потеря близкого друга, каким был Юдашкин, ради прощания с которым стоило рисковать и приезжать на родину, где тебя могут принять не самым радушным образом из-за ее позиции и слов про «холопов и рабов», где могут возникнуть некомфортные ситуации, мягко говоря. Это раньше Пугачева была заправилой шоу-бизнеса, попасть в ее дом было престижно. А сейчас ей тут могут плюнуть в спину".