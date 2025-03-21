На Рублевке раскрыли, почему Алла побоялась приехать на похороны экс-свекра

Олигархи Рублевки, которые до побега народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в Израиль часто нанимали этих артистов на праздники в своих особняках, объявили бойкот экс-примадонне и юмористу-иноагенту и не приглашают их на свои виллы в Израиле и на Кипре, где теперь попеременно живет сбежавшая пара. Об этом заявила в беседе с сайтом aif.ru живущая на Рублевке бизнес-леди, актриса, певица и светская львица Алена Кравец.
Также Алена Кравец прокомментировала, почему Алла Пугачева не приехала на похороны своего бывшего свекра — отца своего экс-супруга Филиппа Киркорова — народного артиста РФ Бедроса Киркорова, которого похоронили сегодня на Троекуровском кладбище.
«У них разные политические позиции, — заявила сайту aif.ru актриса, певица и светская львица Алена Кравец. — Оба Киркоровых — патриоты России. Бедрос и Филипп пели для бойцов СВО. А Пугачева не только уехала, но и поливает нас грязью из-за рубежа, обзывая “холопами и рабами”».
В то же время, считает Кравец, политические разногласия Аллы Борисовны и Киркоровых — это не единственная причина, по которой Пугачева не приехала хоронить Бедроса Филипповича.
"Пугачева рассуждала так: а почему я должна приехать на похороны Бедроса? Кто он мне? Отец одного из бывших мужей, — говорит aif.ru Алена Кравец. — Напомню, их у нее пять было. Она и к бывшему мужу Александру Стефановичу не приехала, а уж к бывшему свекру и подавно.
Я думаю, это целый комплекс причин, почему Аллы не было на похоронах. Полагаю, кончина отца Киркорова для Пугачевой, не такая потеря близкого друга, каким был Юдашкин, ради прощания с которым стоило рисковать и приезжать на родину, где тебя могут принять не самым радушным образом из-за ее позиции и слов про «холопов и рабов», где могут возникнуть некомфортные ситуации, мягко говоря. Это раньше Пугачева была заправилой шоу-бизнеса, попасть в ее дом было престижно. А сейчас ей тут могут плюнуть в спину".
Ранее в связи со смертью народного артиста РФ Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, поэт Вадим Цыганов и певица Вика Цыгановы высказались о том, как Бедрос Киркоров в 2012 году получил звание народного артиста РФ.
До этого Дмитрий Нестеров, известный певец, знакомый многим по дуэтам с «Бурановскими бабушками», автор песен, участник телепроекта «Голос», посол доброй воли «Мосволонтер» Правительства Москвы, признался, что должен был участвовать в патриотическом концерте в Театре Российской Армии вместе с Бедросом Киркоровым 7 апреля и рассказал, что сам маршал Георгий Константинович Жуков знал Бедроса Киркорова и любил его исполнение.
Также певец Игорь Наджиев раскрыл, чему Филипп учился у отца Бедроса Киркорова.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов