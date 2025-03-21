Чемпион Москвы по боксу внезапно упал замертво на тренировке

«64-летний спортсмен почувствовал себя плохо в боксерском зале. В этом спорткомплексе занимается клуб “Здоровая нация”, которым руководил Котов. Внезапно Павел потерял сознание, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ», — передает MK.RU.