Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Ювентус»

Бывший наставник московского «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско рассматривается в качестве возможного преемника Тиаго Мотты на посту главного тренера туринского «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По информации издания, отставка Мотты может состояться уже 29 марта, если команда потерпит домашнее поражение от «Дженоа» в 30-м туре чемпионата Италии. До паузы на международные матчи «Ювентус» дважды крупно уступил — «Аталанте» (0:4) и «Фиорентине» (0:3).
Тедеско входит в число кандидатов на должность вместе с хорватским специалистом Игором Тудором и бывшим главным тренером петербургского «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини. Однако существует вероятность, что Мотта останется на посту до конца сезона, а изменения в тренерском штабе произойдут только летом.
Тедеско покинул сборную Бельгии в январе. В «Спартаке» он работал с осени 2019-го по май 2021 года, приведя команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21. Позднее он возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии.
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