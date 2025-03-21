Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Ювентус»

Тедеско входит в число кандидатов на должность вместе с хорватским специалистом Игором Тудором и бывшим главным тренером петербургского «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини. Однако существует вероятность, что Мотта останется на посту до конца сезона, а изменения в тренерском штабе произойдут только летом.