Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер на тренировке

Умер Павел Котов, трехкратный чемпион Москвы по боксу. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса Москвы.
«Сегодня, 21 марта, стало известно о внезапной смерти мастера спорта СССР по боксу Павла Котова. Федерация бокса г. Москвы выражает соболезнования родным и близким Павла Викторовича», — сказано в релизе.
При этом «МК» сообщает, что 64-летний боксер потерял сознание во время тренировки в зале бокса. Медикам не удалось спасти спортсмена. Предположительно, причиной смерти Котова стал сердечный приступ.
В последнее время в столичном спорткомплексе «Крылья советов» Котов руководил клубом «Здоровая нация».
Напомним, 2 марта стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион в вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 49-м году жизни.
Также сообщалось, что скончался знаменитый пловец, главный редактор журнала «Плавание», многократный призер Олимпиады Дмитрий Волков, ему было 58 лет. Волков ушел из жизни после тяжелой болезни.