Экс-военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине, экстрадирован в ФРГ

Бывший военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине по подозрению в нескольких изнасилованиях и хранении детской порнографии, экстрадирован в Германию, сообщает генеральная прокуратура Бамберга (Бавария).
По информации ведомства, расследование ведут уголовная полиция округа Хоф и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии. Фигурантом дела является 30-летний уроженец округа Хоф, которого арестовали на территории Украины в феврале. Несколько дней назад он был передан немецким властям и помещен в следственный изолятор.
Экстрадиция состоялась 17 марта, а на следующий день обвиняемый предстал перед следственным судьей окружного суда Бамберга. В настоящий момент он находится под стражей по обвинению в трех изнасилованиях, распространении детской порнографии и других преступлениях.
Ранее бывшая 32-я ракетка мира украинка Юлия Вакуленко рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего тренера в 15-летнем возрасте.