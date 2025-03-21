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Экс-военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине, экстрадирован в ФРГ

Обвиняемый находится в следственном изоляторе в связи с подозрением в совершении трех изнасилований.

Источник: Аргументы и факты

Бывший военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине по подозрению в нескольких изнасилованиях и хранении детской порнографии, экстрадирован в Германию, сообщает генеральная прокуратура Бамберга (Бавария).

По информации ведомства, расследование ведут уголовная полиция округа Хоф и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии. Фигурантом дела является 30-летний уроженец округа Хоф, которого арестовали на территории Украины в феврале. Несколько дней назад он был передан немецким властям и помещен в следственный изолятор.

Экстрадиция состоялась 17 марта, а на следующий день обвиняемый предстал перед следственным судьей окружного суда Бамберга. В настоящий момент он находится под стражей по обвинению в трех изнасилованиях, распространении детской порнографии и других преступлениях.

Ранее бывшая 32-я ракетка мира украинка Юлия Вакуленко рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего тренера в 15-летнем возрасте.