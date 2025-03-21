Экс-военнослужащий бундесвера, задержанный на Украине, экстрадирован в ФРГ

По информации ведомства, расследование ведут уголовная полиция округа Хоф и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии. Фигурантом дела является 30-летний уроженец округа Хоф, которого арестовали на территории Украины в феврале. Несколько дней назад он был передан немецким властям и помещен в следственный изолятор.