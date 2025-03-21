«Дама, чьё место по центру» пройдет в Театре на Юго-Западе

В День Театра 27 марта в московском Театре на Юго-Западе состоится показ спектакля «Дама, чьё место по центру» по пьесе польского писателя и драматурга-абсурдиста Славомира Мрожека «Вдовы» в постановке артиста театра Максима Метельникова.
Главную роль играет заслуженная артистка РФ Карина Дымонт.
Пьесу «Вдовы» Мрожек создал в 1992 году после сложной операции, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но свой экзистенциальный опыт он решил передать в жанре трагикомедии, сделав саму Смерть участницей театральной игры.
«Для меня этот спектакль — важное личное высказывание, — рассказал aif.ru режиссер Максим Метельников. — Я не просто так взял такой сложный жанр, как театр абсурда. На мой взгляд, жанр этот при особом преломлении может наиболее точно отражать наше время, наши мысли, наши эмоции, возможно, даже те, которые мы стараемся скрыть от посторонних глаз. Театр абсурда позволяет их прожить под маской шутки, нелепицы, анекдота, так что этот спектакль может нести даже терапевтический характер. По сюжету две вдовы встречается в некотором кафе, далее не без помощи назойливого официанта они узнают в друг друге любовниц своих мужей, погибших на дуэли, а виновницей дуэли оказывается третья дама в черном, которая оказывается никем иным, как самой Смертью. Хочется отметить блестящие актерские работы заслуженной артистки РФ Карины Дымонт и Ольги Авиловой. Они обе играют в этом спектакле по две роли, абсолютно разные, но в каждой они очень точны и искренни».
Режиссер отметил, что перенос постановки «Дама, чье место по центру» на основную сцену — это «трансформация спектакля, по сути, заново его создание».
Следующие показы спектакля состоятся 23 апреля и 22 мая.