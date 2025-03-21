«Дама, чьё место по центру» пройдет в Театре на Юго-Западе

«Для меня этот спектакль — важное личное высказывание, — рассказал aif.ru режиссер Максим Метельников. — Я не просто так взял такой сложный жанр, как театр абсурда. На мой взгляд, жанр этот при особом преломлении может наиболее точно отражать наше время, наши мысли, наши эмоции, возможно, даже те, которые мы стараемся скрыть от посторонних глаз. Театр абсурда позволяет их прожить под маской шутки, нелепицы, анекдота, так что этот спектакль может нести даже терапевтический характер. По сюжету две вдовы встречается в некотором кафе, далее не без помощи назойливого официанта они узнают в друг друге любовниц своих мужей, погибших на дуэли, а виновницей дуэли оказывается третья дама в черном, которая оказывается никем иным, как самой Смертью. Хочется отметить блестящие актерские работы заслуженной артистки РФ Карины Дымонт и Ольги Авиловой. Они обе играют в этом спектакле по две роли, абсолютно разные, но в каждой они очень точны и искренни».