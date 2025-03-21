В Стамбуле произошло вооруженное нападение на генконсульство Ирака

В турецкой столице Стамбуле на генеральное консульство Ирака совершено нападение, в ходе которого применялось длинноствольное оружие. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.
«Сообщается, что на генеральное консульство Республики Ирак в районе Шишли в Стамбуле было совершено нападение с применением длинноствольного оружия», — сказно в сообщении газеты.
По данным правоохранительных органов, в результате нападения никто не пострадал. Сотрудников полиции предупредили об усилении охраны, а также о необходимости ношения бронежилетов.
Ранее мнистр внутренних дел Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не поддаваться провокациям.
До этого Ерликая также заявлял, что в результате протестной акции в турецкой столице шесть сотрудников полиции получили ранения.