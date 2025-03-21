Полиция Дубая выяснила, что украинка Мария Ковальчук упала со стройки

Telegram-канал Mash предположил, что Ковальчук упала с высоты, так как пыталась сбежать от насиловавших ее клиентов. Вероятно, ее не взяли на элитную вечеринку с шейхами, поскольку у нее есть татуировки и она низкого роста для этой работы. Однако в Дубае распространены оргии porta potty. За посещение мероприятий девушки получают от $30 тысяч. За эту сумму они терпят извращения и насилие. За $50 тысяч девушкам выбивают зубы, избивают, бреют налысо и подвешивают на металлических крюках. Популярным и красивым могут заплатить в два раза больше — $100 тысяч. Друзья Ковальчук отрицают, что она принимала участие в подобных вечеринках.