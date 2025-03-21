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60% россиян поддерживают восстановление распределения выпускников после вуза

Распределение выпускников: за и против — мнение экспертов.

Источник: Комсомольская правда

Введение системы распределения выпускников вузов будет правильным решением, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru.

По его словам, перед запуском такой системы необходимо внедрить полностью бесплатное высшее образование.

— Прежде государство должно ввести бесплатное высшее образование и установить достойные зарплаты для выпускников и квалифицированных специалистов, — отметил Миронов.

Исследовательский центр портала SuperJob.ru провёл опрос, который показал, что более 60% россиян поддерживают восстановление системы распределения выпускников. Чем старше респонденты, тем активнее они поддерживают эту идею. Против выступает лишь каждый седьмой участник опроса.