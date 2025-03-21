60% россиян поддерживают восстановление распределения выпускников после вуза

Введение системы распределения выпускников вузов будет правильным решением, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru.
По его словам, перед запуском такой системы необходимо внедрить полностью бесплатное высшее образование.
— Прежде государство должно ввести бесплатное высшее образование и установить достойные зарплаты для выпускников и квалифицированных специалистов, — отметил Миронов.
Исследовательский центр портала SuperJob.ru провёл опрос, который показал, что более 60% россиян поддерживают восстановление системы распределения выпускников. Чем старше респонденты, тем активнее они поддерживают эту идею. Против выступает лишь каждый седьмой участник опроса.