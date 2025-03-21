В Санкт-Петербурге прошли уникальные мастер-классы по колопроктологии

«Российское общество колоректальных хирургов» было основано в 2011 году по инициативе врачей-колопроктологов, онкологов, хирургов и других специалистов, занимающихся лечением различных заболеваний толстой кишки. Своей миссией его члены считают развитие и совершенствование современной колоректальной хирургии, а также обмен опытом и знаниями. Одной из главных задач общества является проведение образовательных мероприятий для специалистов различных сфер клинической медицины.