В Санкт-Петербурге прошли уникальные мастер-классы по колопроктологии

В Санкт-Петербурге 14−15 марта прошел уникальный мастер-класс по колопроктологии, посвященный современным методикам лечения рака толстой кишки и заболеваний аноректальной области. Его организатором выступило Российское общество колоректальных хирургов (РОКХ). Своим опытом поделились ведущие отечественные и зарубежные эксперты, которые провели операции в прямом эфире.
«Это было не просто мероприятие, а настоящий научный квартирник с докладами, “живой” хирургией и ценным обменом опытом. Именно такой формат, сильно отличающийся от обычных докладов с кафедры и круглых столов, способствует лучшему усвоению новых знаний», — отметили представители РОКХ.
Участники мастер-класса обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний. В первый день мероприятия профессор, доктор медицинских наук, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, основатель РОКХ Петр Царьков провел операцию в формате «онлайн», предоставив зрителям уникальную возможность увидеть различные хирургические техники в действии.
Особым событием стало участие в мастер-классе ведущего хирурга из Турции, профессора Октара Асоглу, который обсудил с гостями новые методики хирургии.
Второй день был посвящен общей проктологии. Участники мастер-класса познакомились с современными методами лечения различных заболеваний аноректальной области. Гости мероприятия вновь смогли оценить мастерство ведущего эксперта: заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» Станислав Винцковский провел операцию в прямом эфире и ответил на вопросы зрителей.
Кроме того, к работе мастер-класса подключились зарубежные специалисты. Своим опытом с коллегами поделились американский колопроктолог Стивен Векснер, его коллега из Индии Панкаж Гарг и специалист из Италии, главный хирург центра колоректальной хирургии Ивреи и клиники Святой Риты Марио Тромпетто. А главный российский детский хирург Дмитрий Морозов представил результаты хирургии аноректальных мальформаций, проведя оценку анатомии и функции в разные возрастные периоды.
«Теперь российские врачи, обогащенные новыми знаниями, смогут более эффективно лечить своих пациентов», — подчеркнули организаторы мероприятия.
«Российское общество колоректальных хирургов» было основано в 2011 году по инициативе врачей-колопроктологов, онкологов, хирургов и других специалистов, занимающихся лечением различных заболеваний толстой кишки. Своей миссией его члены считают развитие и совершенствование современной колоректальной хирургии, а также обмен опытом и знаниями. Одной из главных задач общества является проведение образовательных мероприятий для специалистов различных сфер клинической медицины.
На сегодняшний день «Российское общество колоректальных хирургов» объединяет более 3 тысяч врачей, треть из которых — руководители отечественных клиник и заведующие отделений из всех регионов нашей страны.