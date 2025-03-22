Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта на Сорок Сороков

Запрещено давать деньги в долг. Считается, что их не вернут. Кроме того, не следует кормить птиц хлебом. Предки верили, что семья станет жить впроголодь. Нельзя рушить гнезда и прогонять со двора птиц. Кроме того, 22 марта не подходит для проведения генеральной уборки.