Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта на Сорок Сороков

Православная церковь 22 марта вспоминает 40 Севастийских мучеников. В народе праздник получил название Сорок Сороков, или Сороки. Также есть еще одно название — день Жаворонка. Все дело в том, что их считали божьими птицами.
Что нельзя делать 22 марта.
Запрещено давать деньги в долг. Считается, что их не вернут. Кроме того, не следует кормить птиц хлебом. Предки верили, что семья станет жить впроголодь. Нельзя рушить гнезда и прогонять со двора птиц. Кроме того, 22 марта не подходит для проведения генеральной уборки.
Что можно делать 22 марта.
Праздник Сорок Сороков является началом весны. Так, 22 марта прилетает 40 видов птиц, среди которых и жаворонки. Как правило, в указанный день выпекали печенье в форме птиц, им угощали детей. Перед тем, как его съесть, печенье подбрасывали высоко в небо, призывая птиц вернуться из теплых краев.
Согласно приметам, на скорое потепление указывает прилетевший 22 марта жаворонок. Теплая погода в указанный день говорит о том, что такой она будет на протяжении 40 дней. Если на Сорок Сороков холодно, то ждали 40 холодных дней.
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