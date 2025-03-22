Календарь на 22 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

22 марта отмечается профессиональный праздник всех таксистов мира. В этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили с таксометрами (от фр. taximètre — «счетчик цены»). С тех пор этот вид городского транспорта начали называть такси, а водителей — таксистами. В России первые автомобили с таксометрами появились примерно тогда же, однако после Октябрьской революции таксопарки упразднили как буржуазный пережиток. Службу возродили 21 июня 1925 года, и теперь в эту дату отмечается День российского таксиста.